На Придніпровській залізниці в 1-му кварталі вандали пошкодили 21 вагон приміських електропоїздів

На Придніпровській залізниці (ПЗ) у 1 кварталі 2013 р. вандали пошкодили 21 вагон приміських електропоїздів.

Як повідомили УНІАН на Придніпровській залізниці, у результаті несанкціонованого втручання сторонніх осіб магістраль зазнала збитків на суму 21,5 тис. грн.

Зокрема, вандали розбили вікна у вагонах під час руху приміських електропоїздів за маршрутами Дніпродзержинськ - Дніпропетровськ, П'ятихатки - Дніпропетровськ і Кривий Ріг-Головний - П'ятихатки, а також розмалювали приміські склади під час їхнього відстоювання на станціях Кривий Ріг-Головний, Долинська та Верхівцеве.

За кожним випадком псування вагонів приміського рухомого складу Придніпровської залізниці направила матеріали до лінійних органів міліції, за якими вже відкрито 5 кримінальних проваджень.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3,2 тис. км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.