Придніпровська залізниця у 1-му кварталі заощадила понад 1,6 тис. тонн умовного палива на 7,26 млн грн

Придніпровська залізниця (ПЗ) в рамках програми з енергозбереження в 1 кварталі 2013 р. заощадила 1,629 тис. т умовного палива на загальну суму 7,257 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Придніпровської залізниці.

Зокрема, зекономлено 192,8 т дизельного палива, а також 3,806 тис. кВт/год. електроенергії, 97,3 тис. куб. м природного газу.

Придніпровська залізниця називає серед основних ресурсозберігаючих заходів впровадження в структурних підрозділах економних приладів освітлення, автоматизованого та автоматичного управління зовнішнім освітленням станцій, парків та пасажирських платформ, таймерів виключення електроживлення. Також вплинули на економію енергоресурсів заміна застарілого компресорного устаткування і повсюдна установка приладів обліку.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році завдяки реалізації програми енергозбереження Придніпровська магістраль заощадила 2,17 млн ​​тонн дизпалива, 12,129 млн кВт/год. електроенергії, 98,3 тонн топкового мазуту, 688,3 Гкал теплової енергії. У грошовому виразі загальна економія енергоресурсів за 2012 рік становила понад 35,827 млн ​​грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.