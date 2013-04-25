Змінилися терміни дії знижок при попередньому продажі квитків на поїзди «Інтерсіті+»

Українська залізнична швидкісна компанія (УЗШК) з 25 квітня ввела оновлену систему визначення вартості квитків у вагонах 1-го класу поїздів категорії «Інтерсіті +» при їх попередньому продажу.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі «Укрзалізниці».

Зокрема знижка в 15% діє при придбанні квитка за 44-45 діб до відправлення. Раніше така знижка діяла тільки за 45 діб до відправлення поїзду. Знижка в 10% діє за 30-43 дні до відправлення поїзду (раніше – за 30-44 дні). При придбанні квитка за 15-29 днів до відправлення поїзду пасажир сплачує повну вартість квитка (раніше цей термін становив 10-29 днів).

Водночас купівля квитка за 14 і менше днів до відправлення поїзду передбачає націнку на вартість квитка в розмірі від 5 до 15%. Націнка в 5% вартості квитка діє при придбанні проїзних документів за 5-14 днів до відправлення поїзду, націнка в 10% діє при придбанні квитків за 3-4 дні до відправлення, націнка в 15% - за 1-2 дні до відправлення поїзду.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» було створено відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 22 лютого 2012 року. УЗШК займається організацією експлуатації та технічного обслуговування швидкісного рухомого складу вітчизняних і зарубіжних виробників. Компанія оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem і двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda.

Поїзд категорії «Інтерсіті+» (ІС+) – денний швидкісний поїзд, що курсує в прямому сполученні з маршрутною швидкістю 90 км/год. і більше при допустимій швидкості до 200 км/год. У складі поїзду вагони з місцями для сидіння 1-го і 2-го класу.

До класу ІС+ належать електропоїзди “Український експрес” виробництва Hyundai Rotem.