Мінінфраструктури розробило держпрограму розвитку внутрішнього водного транспорту

Міністерство інфраструктури України завершило роботу над проектом державної програми розвитку внутрішнього водного транспорту до 2021 року, яка була розроблена в рамках розвитку транспортної стратегії України і покликана визначити на державному рівні чіткий план дій на середньострокову перспективу. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінінфраструктури.

Згідно з повідомленням, документ вже пройшов внутрішнє узгодження в міністерстві і розісланий на узгодження в зацікавлених центральних і місцевих органах виконавчої влади.

У документі розроблено комплекс заходів, які дадуть змогу максимально повно розкрити конкурентні переваги, потенціал водного транспорту, створити умови для належного розвитку вантажних і пасажирських річкових перевезень, а згодом збільшити їх обсяги.

Річковий транспорт порівняно з іншими видами транспорту завжди був економічно вигідним і доцільним з екологічного погляду, зазначили в прес-службі, наголосивши, що для стимулювання учасників ринку до використання цих переваг необхідно створити всі умови і комплексний підхід для зручної роботи на річці.

"Саме такий підхід і закладено в основу розробленого проекту. Документ передбачає роботу над створенням якісної законодавчої бази в цій сфері і вдосконалення моделі управління річковим транспортом", - пояснили в прес-службі, зазначивши, що також у проекті розглянуто питання безпеки судноплавства, оновлення і модернізації технічного, пасажирського і вантажного флоту, утримання в належному стані і розвитку річкової інфраструктури, вдосконалення системи регулювання тарифів на послуги внутрішнього водного транспорту, проведення ефективної соціальної політики і підвищення соціальних стандартів працівників галузі, а також інтеграції вітчизняного внутрішнього водного транспорту в європейську транспортну систему.

Водночас нині в Україні відсутній єдиний спеціальний законодавчий акт, який би максимально повно охоплював відносини у сфері внутрішнього водного транспорту. Тому програмою передбачено розробку і ухвалення закону України «Про внутрішній водний транспорт».

Крім того, заплановано роботу над підготовкою і внесенням відповідних змін до чинного законодавства для спрощення процедур митного контролю і митного оформлення транзитних вантажів, переміщуваних через річкові порти, а також запровадження режиму внутрішнього трансшипменту (це режим перевалки контейнерів, за якого контейнер не покидає територію порту).

"Готуватиметься і відповідна нормативна база, необхідна для вдосконалення моделі управління внутрішніми водними шляхами", - наголошується в прес-релізі.

За даними Мінінфраструктури, очікуваний результат від виконання програми - задоволення потреб національної економіки і населення в послугах річкового транспорту, підвищення якості річкових перевезень і водночас зменшення їх собівартості, а також підвищення рівня безпеки перевезень та експлуатаційної надійності судноплавних гідротехнічних споруд.

До того ж реалізація програми дасть змогу підвищити інвестиційну привабливість галузі і створити передумови для модернізації річкової інфраструктури й оновлення флоту.

"Прогнозується збільшення пропускної спроможності внутрішнього водного транспорту шляхом збільшення навігаційного періоду, створення умов для цілодобового руху суден", - йдеться у прес-релізі.

Проект постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Державної програми розвитку внутрішнього водного транспорту на 2014-2021 роки» розміщено на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

Довідка УНІАН. Внутрішній водний транспорт забезпечує низьку собівартість вантажних перевезень у перерахунку на 1 умовну тонну вантажу, не погіршуючи при цьому екологічного стану навколишнього середовища. Показник енергоефективності внутрішнього водного транспорту в 10 разів перевищує автомобільні перевезення і в 5 разів - залізничні.

За розрахунками Європейської Комісії, на 5 літрів умовного палива 1 тонну вантажу можна перевезти: річковим транспортом - на 500 км, залізницею - на 333 км, автомобільним транспортом - на 100 км.