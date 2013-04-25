Продажі планшетів в Україні за два місяці зросли в 6 разів

У січні-лютому 2013 року українці купили близько 146 тис. планшетів, що в 6 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного експертами мережі мобільних пристроїв і аксесуарів «Цитрус», якими володіє УНІАН.

Згідно з дослідженням, у грошовому виразі обсяг продажів планшетів за перші два місяці становив близько 334,5 млн грн. До того ж середня ціна планшета в лютому знизилася більш ніж на 1,7 тис. грн у порівнянні з лютим минулого року і становила 2230 грн проти 3971 грн роком раніше.

Також повідомляється, що продажі смартфонів за перші два місяці 2013 року зросли лише на 77% - до 472 тис. пристроїв. До того ж у сегменті ноутбуків обсяги продажів практично не змінилися, залишившись на тому ж рівні, що й рік тому - близько 290,5 тис. пристроїв, проданих за січень-лютий 2013 року.

За кількістю продажів найпоширенішою планшетною операційною системою в Україні, як і в світі, як і раніше залишається система «Андроїд», частка якої в січні-лютому минулого року в Україні становила 75,6%, а в січні-лютому 2013 вона зросла до 91,2%, зайнявши практично весь ринок планшетів.

Довідка УНІАН. Мережа «Цитрус» - українська національна мережа гаджетів і аксесуарів. Компанія має в своєму розпорядженні 30 магазинів в 11 містах України, серед яких Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Одеса, Миколаїв та інші, а також має власний інтернет-магазин Citrus.ua.