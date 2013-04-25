Держфінінспекція під час інспекції Київського метрополітену виявила 8,7 млн грн збитків

Державна інспекція України, створена на базі Головного контрольно-ревізійного управління, провела ревізію діяльності комунального підприємства «Київський метрополітен» і встановила фінансові порушення, у результаті яких державі завдано збитків на загальну суму 8,7 млн грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

«Під час ревізії з'ясувався, що Дирекція будівництва метрополітену, яка виконувала функції замовника будівництва, завищувала розмір відрахувань на утримання служби замовника за договорами будівництва ділянок Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену на 5,8 млн грн, що призвело до збитків бюджету», - повідомили в Держфінінспекції.

Крім того, за допомогою оплати завищених підрядчиками обсягів і вартості виконаних робіт саме КП «Київський метрополітен» отримало збитків у розмірі 1,5 млн грн.

«Матеріали ревізії передано до прокуратури Києва», - відзначили у Держфінінспекції.

Як повідомляв УНІАН, обсяг відшкодованих збитків, заподіяних державі і виявлених органами Державної фінансової інспекції у першому кварталі 2013 року, становив 356,7 млн грн.

Довідка УНІАН. Столичний метрополітен складається з трьох діючих ліній загальною протяжністю майже 64 кілометри і 51 станції.

Щоденний обсяг перевезень становить близько 1,7 мільйона пасажирів.