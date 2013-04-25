«Укрзалізниця» очікує рішення Кабміну про акціонування залізниць

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») очікує на рішення Кабінету Міністрів України про акціонування залізниць і перетворення їх в публічне акціонерне товариство «Українська залізниця», 100% акцій якого буде передано державі.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «Укрзалізниці» з посиланням на виступ генерального директора УЗ Сергія Болоболіна під час XXVIII засідання Конференції генеральних директорів Організації співпраці залізниць (ОСЗ), яка проходить в Одесі.

«Від реформування залізничного транспорту ми чекаємо підвищення конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, створення сприятливих умов для реалізації транзитного потенціалу України, інтеграції залізничного транспорту України в європейську і світову транспортні системи», - цитує прес-центр С.Болоболіна.

За його словами, залізниці України перевозять близько 90% вантажів і 50% пасажирів у країні, і питання реформування галузі перебуває під контролем Президента і уряду, тому реформування, безумовно, буде зваженим, з урахуванням позитивного і негативного досвіду країн, які вже здійснили такі перетворення.

У зв'язку з цим С.Болоболін подякував колегам із залізничних адміністрацій інших країн за обмін цінним досвідом у проведенні реформ.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» об'єднує Донецьку, Львівську, Одеську, Південну, Південно-Західну і Придніпровську залізниці, а також підприємства і організації, які забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

«Укрзалізниця» є членом ОСЗ з 1992 року. До складу ОСЗ входять транспортні міністерства і центральні державні органи, які опікуються залізничним транспортом, 27 країн.

Під час XXVIII засідання Конференції генеральних директорів Організації його учасники підбивають підсумки роботи комісій ОСЗ за 2012 рік з вантажних і пасажирських перевезень, інфраструктури, а також роботи постійних робочих груп з інформатики, кодування і розрахункових питань залізниць.