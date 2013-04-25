Банк "Форум" надав Львівській залізниці кредит на 25 млн грн

Банк «Форум» надав Львівській залізниці кредитну лінію у розмірі 25 млн грн на 1 рік під 21% річних у гривні, йдеться в повідомленні банку, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, кредитні кошти будуть спрямовані на поповнення оборотних коштів.

У банку нагадали, що ДП "Львівська залізниця" в березні 2013 року провело тендер на залучення кредитних ресурсів, переможцем якого став банк «Форум».

Довідка УНІАН. Банк «Форум» працює на ринку України з 1994 року, на сьогодні входить до групи найбільших банків України. На 1 квітня 2013 року активи банку становили 9,31 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 7,28 млрд грн, зобов'язання - 7,83 млрд грн, кошти клієнтів - 6,32 млрд грн, власний капітал - 1,48 млрд грн, статутний капітал - 5,93 млрд грн. У першому кварталі банк отримав прибуток у розмірі 1,91 млн грн. Основним власником банку є бізнесмен Вадим Новинський через інвестиційну групу «Смарт-Холдинг».

Львівська залізниця входить до складу "Укрзалізниці" і пролягає в південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діють 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.