Південно-Західна залізниця скоротила прибуток у 8 разів

Державне територіально-галузеве об'єднання «Південно-Західна залізниця» (ПЗЗ) у січні-березні 2013 року скоротило чистий прибуток в 7,9 разу порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 1,29 млн грн з 10,3 млн грн.

Про це ПЗЗ повідомила в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Водночас виручка від реалізації продукції в першому кварталі порівняно з аналогічним періодом 2012 року скоротилася на 7% - до 2,17 млрд грн з 2,34 млрд грн.

Валовий прибуток підприємства у січні-березні скоротився на 37% - до 225 млн грн з 356 млн грн в аналогічному періоді 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, ПЗЗ в 2012 році скоротила чистий прибуток на 39,5% порівняно з 2011 роком - до 65,162 млн грн з 128,965 млн грн.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Близько 20% основних виробничих фондів "Укрзалізниці" знаходиться у віданні залізниці.

Південно-Західна залізниця займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсязі вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.