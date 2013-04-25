Потяги Hyundai пустять до Запоріжжя

Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК) з 26 травня продовжить до Запоріжжя маршрут швидкісних електропотягів категорії «Інтерсіті+», які раніше прямували за маршрутом Київ – Дніпропетровськ - Київ, повідомив прес-центр «Укрзалізниці».

Як сказано в прес-релізі, дорога від Києва до Запоріжжя займе 6 год. 50 хв. Вартість проїзду становитиме 376 грн для вагонів першого класу і 275 грн – для другого.

«Потяг № 168К Київ - Дніпропетровськ - Запоріжжя-1 відправлятиметься з Києва о 7 год. 15 хв. і прибуватиме до Запоріжжя о 14 год. 05 хв. Потяг № 168П Запоріжжя-1 - Дніпропетровськ - Київ відправлятиметься із Запоріжжя о 15 год. 59 хв. і прибуватиме до Києва о 22 год. 49 хв.», - повідомив прес-центр «Укрзалізниці».

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» було створено відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 22 лютого 2012 року.

УЗШК займається організацією експлуатації та технічного обслуговування швидкісного рухомого складу вітчизняних і зарубіжних виробників.

На сьогодні УЗШК оперує міжрегіональними електропотягами виробництва Hyundai Rotem і чеськими двоповерховими міжрегіональними потягами подвійного струму Skoda.

Зараз швидкісні електропотяги категорії «Інтерсіті+» прямують з Києва тільки до Дніпропетровська, Донецька, Львова і Харкова.