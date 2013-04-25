Донецька залізниця скоротила прибуток на 52%

Донецька залізниця (ДЗ) в 2012 році порівняно з 2011 роком за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) скоротила чистий прибуток на 51,9% - до 45,671 млн грн з 94,932 млн грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, виручка заводу від реалізації продукції в 2012 році порівняно з 2011 роком зросла на 1,5% - до 10,800 млрд грн з 10,642 млрд грн.

Водночас чиста виручка від реалізації продукції зросла на 2,4% - до 9,078 млрд грн, що на тлі збільшення собівартості реалізованої продукції на 7,6% - до 7,998 млрд грн сприяло падінню валового прибутку на 24,7% - до 1,080 млрд грн з 1,435 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Донецька залізниця в 2012 році скоротила завантаження на 7,1% порівняно з 2011 роком - до 142,6 млн тонн вантажів, тоді як в 2011 році ДЗ збільшила завантаження на 7,5% порівняно з 2010 роком - до 153 млн тонн вантажів.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця». Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

На частку ДЗ припадає близько 38% від загальних обсягів вантажоперевезень залізниць України.