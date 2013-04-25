У Києві 28 квітня буде перекрито проїзд низкою вулиць

Під час проведення 4-го Київського міжнародного марафону, що відбудеться у неділю, 28 квітня, міліція обмежить автомобільний рух низкою вулиць.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у місті Києві, згідно з розпорядженням КМДА, 28 квітня буде забезпечено перекриття руху транспорту за маршрутом руху учасників марафону та навколо Михайлівської площі з 8.00 до 16.00 за таким маршрутом:

Михайлівська площа - (о 9.00 старт) – Володимирський пр. – Софійська пл. – вул. Володимирська – бульвар Шевченка – пл. Перемоги – пр-т Перемоги – станція метро Берестейська - (розворот) – пр-т Перемоги – (до універмагу «Україна» 14 км) – вул. Саксаганського – (забігають на стадіон «Олімпійський», роблять коло) - вул. Саксаганського - вул. В. Васильківська – пл. Л. Толстого – Бессарабська пл. – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності (розворот 20-й км) - вул. Хрещатик - Бессарабська пл. - пл. Л. Толстого - вул. В. Васильківська - вул. Саксаганського - пр-т Перемоги - станція метро Берестейська – (розворот) пр-т Перемоги (до універмагу «Україна» 34-й км) - вул. Саксаганського (забігають на Олімпійський стадіон через ворота роблять коло) - вул. Саксаганського - вул. В. Васильківська - пл. Л. Толстого - Бессарабська пл. - вул. Хрещатик - Майдан Незалежності (розворот 38-й км) - вул. Хрещатик - Бессарабська пл. - пл. Л. Толстого – вул. Л. Толстого – вул. Володимирська – Софійська пл. – Володимирський пр. – Михайлівська пл. (орієнтовано о 14.30 фініш).

Планується, що цього року у пробігу візьмуть участь понад дві тисячі атлетів із 40 країн світу.