Придніпровська залізниця скоротила прибуток у 9 разів

Придніпровська залізниця (ПЗ) у січні-березні 2013 року скоротила чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) в 9 разів - до 0,33 млн грн з 3 млн грн за аналогічний період 2012 року.

Про це ПЗ повідомила в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, виручка від реалізації продукції в першому кварталі ц.р. порівняно з аналогічним періодом 2012 року скоротилася на 9,5% - до 1,89 млрд грн з 2,09 млрд грн.

Водночас валовий прибуток підприємства у січні-березні цього року скоротився на 42% - до 198,5 млн грн з 341 млн грн за аналогічний період 2012 року.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа ПЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більше 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.