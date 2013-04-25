«Укртелеком» збільшив прибуток утричі

Найбільший український оператор дротового зв'язку «Укртелеком» в січні-березні 2013 року збільшив чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) майже в 3 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 16,023 млн грн з 5,409 млн грн, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Згідно зі звітом, чистий дохід від реалізації продукції за три місяці 2013 року скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року до 1,619 млрд грн з 1,642 млрд грн.

Валовий прибуток компанії в січні-березні цього року збільшився порівняно з січнем-березнем 2012 року до 420,57 млн грн з 385,74 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, "Укртелеком" за підсумками 2012 року одержав 366,8 млн грн чистого прибутку.

Згідно з даними фінансового звіту за національними стандартами, чистий збиток "Укртелекому" за 2011 рік становив майже 136,6 млн. грн, знизившись порівняно з чистим збитком в 2010 році майже на 48% (з 260,4 млн. грн).

«Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України (більш ніж 9,4 млн абонентів), компанія також є лідером ринку Інтернету (більш ніж 1,4 млн абонентів). Основним акціонером компанії є ТОВ ЕСУ (належить австрійській компанії EPIC через офшорну компанію UA Telecominvest Limited) – 92,79%.