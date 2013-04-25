Українці з 20 грудня зможуть зберігати номер телефону у разі зміни оператора

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) сьогодні затвердила проект рішення «Про затвердження Положення про надання послуг з перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів», яким, зокрема, передбачено впровадження послуги перенесення абонентських номерів у мережах мобільного зв'язку з 20 грудня 2013 року.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі НКРЗІ.

Як наголошується в повідомленні, відповідно до пункту 4-1 частини 1 статті 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов'язані надавати абонентам вищезгадані послуги, і прийняття Положення створює відповідну нормативно-правову основу щодо їх впровадження. Положення подається на державну реєстрацію до Міністерства юстиції і набуде чинності з дня його офіційного опублікування.

Положення визначає принципи надання послуг з перенесення абонентських номерів, використання персональних номерів, порядок вибору Адміністратора Центральної бази даних (ЦБД) і досудового вирішення спорів щодо надання певних послуг. У процесі обговорення нормативно-правового акту були внесені уточнення в окремі його положення. Зокрема, в останній редакції Положення конкретизовано обов'язки Адміністратора щодо захисту персональних даних про абонента, зокрема, чітко розмежовані випадки, коли Адміністратор є власником персональних даних абонентів, а коли - розпорядником. Крім того, на прохання операторів та за підтримки Держкомпідприємництва перенесено дату обов'язкового впровадження послуг у мережах мобільного зв'язку, які почнуть вводитися з 20 грудня 2013 року. Впровадження послуг у мережах фіксованого місцевого телефонного зв'язку передбачено з 1 січня 2015 року за наявності відповідної технічної можливості комутаційних станцій та вузлів і за умови придатності власної телекомунікаційної мережі для взаємодії з ЦБД, а з 1 січня 2025 - в обов'язковому порядку.

Як повідомляв УНІАН, згідно з раніше схваленим проектом Положення (28 лютого 2013 року) впровадження послуг перенесення абонентських номерів передбачалося у мережах мобільного зв'язку з 1 грудня 2013 року, а в мережах фіксованого місцевого телефонного зв'язку з 1 січня 2015 року. Положенням також визначено, що послуга перенесення номерів буде безкоштовною для абонентів - для її активації достатньо буде відправити SMS або заповнити заявку на сайті "приймаючого" оператора.

Довідка УНІАН. НКРЗІ є колегіальним органом державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку. Здійснює повноваження органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу та органу державного нагляду у галузі зв'язку. Підпорядковується Президенту України, підзвітна ВР. НКРЗІ складається з Голови та шести членів комісії, які призначаються на посади Президентом України.