Одеська залізниця скоротила прибуток у 29 разів

Одеська залізниця (ОЗ) у січні-березні 2013 року скоротила чистий прибуток в 29 разів - до 1,15 млн грн з 33,5 млн грн за аналогічний період 2012 року.

Про це ОЗ повідомила в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Згідно з повідомленням, виручка від реалізації продукції в першому кварталі порівняно з аналогічним періодом 2012 року скоротилася на 6,5% - до 1,97 млрд грн з 2,1 млрд грн.

Водночас валовий прибуток підприємства в січні-березні цього року скоротився в 1,7 разу - до 200 млн грн з 347,47 млн грн за аналогічний період 2012 року.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей. На Одеську залізницю припадає близько 20% вантажообороту і більше 16% пасажирообороту залізниць України.

Станом на кінець І півріччя 2012 року експлуатаційна довжина залізничних колій ОЗ становила майже 4 тис. км, кількість пасажирських і вантажних вагонів становила 0,9 тис. і 20,9 тис. відповідно.