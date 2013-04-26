Регулятор США після тримісячної заборони дозволив відновити польоти "літака мрії"

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) США дозволило авіакомпанії United Airlines відновити польоти Boeing-787 Dreamliner, повідомляє Reuters.

Таким чином, FAA зняло заборону на використання Dreamliner, що тривала три місяці. Заборона була пов'язана з побоюваннями щодо ненадійності іонно-літієвих акумуляторів літака.

Наприкінці минулого тижня заходи щодо редизайну батарей літака Boeing-787 були схвалені регулятором. Японський авіаперевізник ANA Holdings Inc., який на сьогоднішній день володіє найбільшим парком Boeing-787 Dreamliner, почав роботи з їх переоснащення в чотирьох аеропортах Японії, передає Газета.RU.

Всього в експлуатацію було передано близько 50 Dreamliner, переоснащення яких модифікованими батареями обійдеться Boeing в 2,8 млн доларів.

Перший політ на Dreamliner після зняття заборони здійснить 5 червня польська авіакомпанія LOT.

Як повідомляв УНІАН, компанія Boeing заявила, що розглядатиме запити на компенсацію збитків від покупців проблемних лайнерів Boeing-787 Dreamliner після того, як літаки знову почнуть літати.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 17 грудня прийняв презентаційний рейс літака Boeing 787 Dreamliner польської авіакомпанії LOT.