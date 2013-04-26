Регулятор США після тримісячної заборони дозволив відновити польоти "літака мрії"

09:34, 26 квітня 2013
Транспорт/Звя'зок
0

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) США дозволило авіакомпанії United Airlines відновити польоти Boeing-787 Dreamliner, повідомляє Reuters.

Таким чином, FAA зняло заборону на використання Dreamliner, що тривала три місяці. Заборона була пов'язана з побоюваннями щодо ненадійності іонно-літієвих акумуляторів літака.

Наприкінці минулого тижня заходи щодо редизайну батарей літака Boeing-787 були схвалені регулятором. Японський авіаперевізник ANA Holdings Inc., який на сьогоднішній день володіє найбільшим парком Boeing-787 Dreamliner, почав роботи з їх переоснащення в чотирьох аеропортах Японії, передає Газета.RU.

Всього в експлуатацію було передано близько 50 Dreamliner, переоснащення яких модифікованими батареями обійдеться Boeing в 2,8 млн доларів.

Перший політ на Dreamliner після зняття заборони здійснить 5 червня польська авіакомпанія LOT.

Як повідомляв УНІАН, компанія Boeing заявила, що розглядатиме запити на компенсацію збитків від покупців проблемних лайнерів Boeing-787 Dreamliner після того, як літаки знову почнуть літати.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 17 грудня прийняв презентаційний рейс літака Boeing 787 Dreamliner польської авіакомпанії LOT.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter