«Бориспіль» завершив квартал зі збитком 60,6 млн грн

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» у січні-березні 2013 року отримав чистий збиток у розмірі 60,6 млн грн, тоді як перший квартал минулого року аеропорт закінчив із 167,5 млн грн чистого прибутку.

Про це йдеться в звіті компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно зі звітом, валовий прибуток «Борисполя» за вказаний період 2013 р. знизився у 4,4 разу – до 32,6 млн грн, а операційна – скоротилася в 5,7 разу – до 21,5 млн грн.

До того ж чистий дохід аеропорту в першому кварталі ц.р. становив 279,4 млн грн, що на 17,4% менше, ніж у січні-березні 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, генеральний директор аеропорту Антон Волов вважає, що робота «Борисполя» в 2013 р. може бути збитковою через додаткове фінансове навантаження - виплату відсотків за раніше взятими аеропортом кредитами, зокрема, під спорудження нових об'єктів для Євро-2012. Ще однією причиною може стати зменшення пасажиропотоку у зв'язку зі згортанням діяльності найбільшої української авіакомпанії «АероСвіт».

За інформацією А.Волова, за підсумками 2012 р. аеропорт «Бориспіль» отримав прибуток у розмірі 402 млн грн.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за підсумками 2012 року збільшив пасажиропотік на 5,6% порівняно з 2011 роком – до 8,478 млн осіб.