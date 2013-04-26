Hyundai з 27 травня запустять за маршрутом Дніпропетровськ-Сімферополь

Придніпровська залізниця (ПЗ) із введенням нового графіка руху пасажирських поїздів на 2013-2014рр. з 27 травня запускає швидкісний потяг «Інтерсіті+» (Hyundai Rotem) № 152/151 за маршрутом Дніпропетровськ-Сімферополь.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Придніпровської залізниці.

Поїзд курсуватиме щоденно з 27 травня по 8 вересня. Відправлення з Дніпропетровська о 08.45, прибуття до Сімферополя - о 13.40.

У зворотному напрямку з Сімферополя поїзд відправлятиметься о 17.04, прибуття до Дніпропетровська - о 21.59.

Як повідомляв УНІАН, про плани запустити до літа 2013 року швидкісний потяг «Інтерсіті+» з Дніпропетровська до Криму Придніпровська залізниця заявила наприкінці жовтня 2012 року.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3,2 тис. км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.