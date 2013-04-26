«Укрзалізниця» у I кварталі перевезла 575,5 тис. дітей-сиріт та дітей-інвалідів

Залізниці України в I кварталі 2013 року перевезли 575,5 тис. дітей-сиріт, дітей-інвалідів та дітей, які залишилися без батьківського піклування, повідомляє прес-центр «Укрзалізниці».

Зокрема в січні-березні правом безкоштовно подорожувати залізницею скористалися 21,640 тис. дітей-сиріт (проти 6,472 тис. у 1-му кварталі 2012 року); 21,554 тис. дітей-інвалідів (проти 2 тис. у 1-му кварталі 2012 року), а також 102 тис. дітей загиблих шахтарів, військовослужбовців та залізничників (проти 29 дітей у 1-му кварталі минулого року), уточнили в прес-центрі.

«Пільги на безплатний проїзд для дітей-сиріт, дітей-інвалідів та дітей, які залишилися без батьківської опіки, діють з 2000 року і поширюються на загальні та плацкартні вагони нічних поїздів, вагони 2-3 класу регіональних поїздів, склади категорії «Інтерсіті+» внутрішнього повідомлення та приміські поїзди», - відзначили в прес-центрі відомства.

Довідка УНІАН. Залізниці відповідно до законодавства перевозять 26 пільгових категорій громадян.

У 2012 році «Укрзалізниця» перевезла понад 184 тис. дітей-сиріт, дітей-інвалідів та дітей загиблих шахтарів, військовослужбовців та залізничників.

«Укрзалізниця» в січні-березні 2013 року отримала від обласних і районних держадміністрацій 35,8 млн грн компенсації за перевезення окремих категорій громадян, що становить 42,5% від загальної суми компенсації на 84,3 млн грн.