Мінінфраструктури перегляне квоти на міжнародні автоперевезення

Міністерство інфраструктури розгляне питання про лібералізацію автоперевезень, пов'язане з видачею квот на автоперевезення Румунії.

Як повідомила УНІАН прес-служба Мінінфраструктури, про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Козак 25 квітня на зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Румунії в Україні Іонеску Корнелом.

До того ж міністр наголосив, що існуюча квота дозволів на міжнародні перевезення автомобільним транспортом не задовольняє повною мірою потреби перевізників, тому на черзі - розгляд питання лібералізації автомобільних перевезень.

"Оскільки бездозвільна система для міжнародних автоперевізників може гарантувати стабільність вантажообігу і призведе до зростання показників торгівлі між Україною та Румунією", - сказав В.Козак.

Зі свого боку І.Корнел під час зустрічі висловив зацікавленість Румунії в прямому авіаційному сполученні між Бухарестом і Києвом. До того ж В.Козак зазначив, що "ніяких перешкод для цього немає, і міністерство підтримує таку ініціативу".

Міністр і посол відзначили результативність подібних зустрічей для встановлення більш тісних торгово-економічних відносин і домовилися про проведення їх на регулярній основі в рамках міжвідомчих комісій.

Як повідомляв УНІАН, дозволи на міжнародні вантажні автомобільні перевезення, які мають обмежені річні квоти, зокрема Республіки Білорусь, Казахстану, Румунії та Чехії, на 2013 рік видаватимуться на підставі окремих розподілів.

Водночас Румунія, Білорусь, Австрія, Чехія та Казахстан збільшили квоту дозволів на автоперевезення для українських автоперевізників на 2013 рік.

Зокрема квота дозволів Румунії збільшена на 1300 дозволів, Білорусі - на 5 500, Австрії - на 780, Чехії - на 1 500, Казахстану - на 200, Росії - на 9000.

Дозвіл (autorisation) на міжнародні автомобільні перевезення - це документ, який видається Міністерству інфраструктури України іноземною державою для видачі його перевізнику України з метою в'їзду українського автотранспортного засобу на територію тієї держави, яка його надала.