«Укрзалізниця» стурбована систематичним простоєм вагонів на підходах до підприємств

Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця» стурбована систематичним простоєм потягів на підходах до підприємств, повідомила УНІАН прес-служба «Укрзалізниці».

«Затримки вагонів носять систематичний і прогресуючий характер. Зокрема, підприємства не виконують норми і значно перевищують час користування вагонами під вантажними операціями на під'їзних коліях. Така практика призводить до втрат навантажувальних ресурсів», - заявляють у прес-службі.

Зокрема, на Придніпровській залізниці, згідно з прес-релізом, очікують навантаження 13 потягів (11 - порожніх і 1 - з газом), а на Південно-Західній залізниці затримано 1 порожній склад.

У повідомленні «Укрзалізниці» також сказано, що через порушення підприємствами нормативних строків вантаження і вивантаження затримано і вилучено з обігу 791 вагон.

«Систематичні простої заважають організації руху вантажних і пасажирських потягів і значно ускладнюють експлуатаційну роботу залізниць України», - заявила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» станом початок квітня виявила 624 вантажні вагони, які простоювали на станціях і на підходах до підприємств-вантажоодержувачів, проти 1099 вагонів місяцем раніше. У 2012 році «Укрзалізниця» стягнула за простій залізничної техніки понад 942 млн грн. Штрафні санкції за простій одного вагона становлять 160 грн на добу, водночас середньодобова дохідність від задіяного у перевезенні вантажів в межах України універсального вагона парку залізниць становить для критого вагона - 428 грн, платформи - 301 грн, піввагона - 848 грн.