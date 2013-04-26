S&P присвоїло "Лемтранс" і Lemtrans Ltd рейтинг "В" з негативним прогнозом

Рейтингове агентство Standard & Poor's присвоїло українському операторові вантажних залізничних перевезень «Лемтранс» і його холдинговій компанії Lemtrans Ltd рейтинг «В» з негативним прогнозом, йдеться в повідомленні агентства, переданому УНІАН.

«Рейтинг ТОВ «Лемтранс» відображає нашу оцінку профілю бізнес-ризиків компанії як «слабкого» і профілю фінансових ризиків як «агресивного» згідно з нашими критеріями. Прогноз «негативний» відображає прогноз за рейтингами України на підставі нашої думки про те, що обидві компанії перебувають під впливом країнових ризиків. Рейтингова дія щодо України, вочевидь, спричинить рейтингову дію щодо ТОВ «Лемтранс» і Lemtrans Ltd», - йдеться у повідомленні агентства.

Також аналітики агентства зазначають, що «Лемтранс» займає міцні конкурентні позиції на українському ринку вантажних перевезень піввагонами, має хороші показники рентабельності і помірне боргове навантаження.

Як повідомляв УНІАН, ТОВ «Лемтранс» - найбільша в Україні приватна транспортно-експедиторська компанія, що надає повний комплекс послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом. «Лемтранс» експлуатує понад 12 тис. одиниць рухомого складу.

У 2011 році «Лемтранс» перевіз понад 40 млн тонн вантажів.

У жовтні 2012 року Група СКМ, що належить українському бізнесменові Рінату Ахметову, збільшила свою частку в статутному капіталі «Лемтранс» до 100%, завдяки чому «Лемтранс» дозволить стабільно забезпечувати групу СКМ як найбільшого вантажовідправника рухомим складом.