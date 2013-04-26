Донецька залізниця в 1-му кварталі перевезла 2,67 млн пасажирів

Донецька залізниця (ДЗ) у січні-березні цього року здійснила перевезення 2,667 млн пасажирів, повідомили УНІАН у прес-службі ДЗ.

Порівняльні дані за аналогічний період минулого року підприємство не надало.

Згідно з повідомленням, у першому кварталі Донецька залізниця перевезла 246,145 тис. пасажирів пільгових категорій, зокрема, студентів денної форми навчання - 156,555 тис. осіб, дітей від 6 до 14 років - 38 тис. осіб, дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, - 2,795 тис., інвалідів за станом здоров'я - 43,412 тис., дітей-інвалідів - 2,090 тис., інвалідів Великої Вітчизняної війни та осіб, які супроводжують їх, - 682 особи, інвалідів війни - 903 особи, учасників бойових дій та учасників війни - 1,382 тис. тощо.

Водночас лише в першому кварталі 2013 року Донецька залізниця надала послуги перевезення за пільговими тарифами окремих категорій громадян на суму 6,153 млн грн. Разом з тим, місцева влада компенсувала ДЗ тільки 13,5% суми наданих послуг - 832,3 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Донецька залізниця в січні-березня 2013 року перевезла 46,4 тис. пасажирів з обмеженими фізичними можливостями.

У 2012 році ДЗ перевезла у далекому сполученні 10,056 млн пасажирів - на 3,32% менше, ніж роком раніше.

У січні-березні 2013 року «Укрзалізниця» недоотримала 42,4 млн грн, або 97,3% від загальної суми компенсації за перевезення за пільговими тарифами студентів та учнів професійно-технічних навчальних закладів.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця». Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

На частку ДЗ припадає близько 38% від загальних обсягів вантажоперевезень залізниць України.