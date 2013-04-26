«Укрзалізниця» розширить використання електронного документообороту для вантажоперевезень

Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця» має намір розширити використання електронного документообороту для оформлення вантажних перевезень.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці», посилаючись на виступ генерального директора «Укрзалізниці» Сергія Болоболіна під час конференції гендиректорів Організації співробітництва залізниць (ОСЗ), що проходить в Одесі.

Згідно з повідомленням, разом з розвитком електронного документообороту «Укрзалізниця» має намір втілювати і принцип роботи єдиного вікна, розуміючи, що головним критерієм підвищення ефективності роботи залізниць є їх привабливість для вантажовласників, вантажовідправників і пасажирів.

«Наш спільний успіх у забезпеченні міжнародних перевезень залежить від того, наскільки злагоджено і організовано взаємодіють залізниці. Залізнична система багатьох країн повинна працювати як єдиний і злагоджений механізм», - доповнив голову «Укрзалізниці» віце-президент АТ «НК» Казахстан Темір Жоли» Єрмек Кізатов.

За даними прес-служби «Укрзалізниці», на конференції також виступили секретар Комітету ОСЗ Кальман Шомодьї, перший віце-президент ВАТ «РЖД» Вадим Морозов.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня голова «Укрзалізниці» Сергій Болоболін заявив, що «Укрзалізниця» очікує рішення Кабінету Міністрів України про акціонування залізниць і перетворення їх у публічне акціонерне товариство «Українська залізниця», 100% акцій якого будуть передані державі.

«Укрзалізниця», до складу якої входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна і Придніпровська залізниці, є членом ОСЗ з 1992 року.

Членами створеної в 1956 році міжнародної організації ОСЗ є 27 країн.