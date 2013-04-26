Продажі смартфона Samsung Galaxy S4 в Україні почнуться сьогодні вночі

Продаж нового смартфона Galaxy S4 від південнокорейської компанії Samsung стартує в Україні опівночі з 26 на 27 квітня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мережі мобільних пристроїв і аксесуарів «Цитрус».

Першими в Україні смартфон зможуть купити жителі Одеси, Харкова, Донецька і Дніпропетровська на нічних презентаціях Samsung Galaxy S4 в мережі гаджетів і аксесуарів «Цитрус». У інших торговельних мережах пристрій з'явиться у вихідні.

«Через приголомшливий світовий попит на новий пристрій американським торговельним мережам Sprint і T-Mobile вже довелося відкласти старт продажу флагмана», - йдеться у повідомленні.

В Україні інноваційний андроїд-смартфон також викликав небувалий інтерес, а попередні замовлення на новинку перевершили всі сподівання. За даними директора з маркетингу мережі «Цитрус» Віктора Шолошенка, кількість попередніх замовлень на Samsung Galaxy S4 майже в 10 разів перевищує кількість замовлень на попередню модель Galaxy S3 минулого року.

Оскільки початкової поставки може не вистачити для задоволення попиту, вже до понеділка на смартфон може сформуватися дефіцит, зазначають експерти ринку. За їх словами, багато українців робитимуть покупки саме у вихідні, щоб виїхати на травневі свята з гаджетом.

Новий флагман, анонсований 15 березня у Нью-Йорку, має восьмиядерний процесор, п'ятидюймовий екран і революційні можливості управління без дотику (Smart Scroll, Smart Pause). Акцент у цій моделі зроблено на інноваційних мультимедійних додатках, що вже вбудовані в смартфон і забезпечують новий рівень призначеного для користувача експірієнса.

Довідка УНІАН. Мережа «Цитрус» — українська національна мережа гаджетів і аксесуарів. Компанія має в своєму розпорядженні 30 магазинів в 11 містах України, серед яких Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Одеса, Миколаїв та інші, а також має власний інтернет-магазин.

Samsung Electronics Co., Ltd. – світовий лідер з виробництва мобільних терміналів і смартфонів. Штат Samsung Electronics налічує 236 тис. співробітників, що працюють у 79 країнах світу. Доход компанії в 2012 році становив 201 трлн корейських вон (близько 188 млрд дол.).