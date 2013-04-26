«Укрзалізниця» визнала патрулювання міліціонерами потягів далекого прямування економічно невиправданим

Державна адміністрація залізничного транспорту України «Укрзалізниця» визнала патрулювання потягів далекого прямування нарядами міліції економічно невиправданим, повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці».

У відомстві пояснювали, що від регулярного патрулювання птягів залізничники відмовилися ще в 2011 році. Тому, зазначають у «Укралізниці», неправильним є повідомлення низки ЗМІ про те, що рішення відмовитися від міліцейських патрулів було прийнято в 2013 році.

«Слова голови «Укрзалізниці» Сергія Болоболіна про відмову від супроводження потягів далекого прямування міліцейськими нарядами, сказані на прес-конференції в Одесі 25 квітня, були сприйняті і потрактовані невірно», - відзначили в прес-службі і підкреслили, що сьогодні, як і раніше, у разі необхідності можна викликати наряд міліції до найближчої зупинки потяга. А якщо зловмисник встигне втекти, то іменні квитки дозволять ідентифікувати його і розшукати.

Водночас приміські потяги залишаються під пильною увагою міліції. «Міліція залучена до охорони потягів приміського сполучення через більший і неоднорідний пасажиропотік», - звернули увагу в «Укрзалізниці».

Довідка УНІАН. У першому кварталі 2013 року працівники міліції зафіксували 1742 правопорушення у приміських потягах. Серед них порушення правил проїзду, незаконна торгівля, порушення антиалкогольного законодавства, куріння у невстановлених місцях, крадіжка особистого майна і дрібне хуліганство.