Чистий збиток власника «Укртелекому» - ЕСУ - в 1-му кварталі знизився на 9%

Чистий збиток компанії «ЕСУ», основного акціонера найбільшого оператора фіксованого зв'язку України «Укртелекому», в першому кварталі 2013 року становив 169,9 млн грн, що на 9% менше, ніж у першому кварталі 2012 року (185,7 млн грн).

Про це повідомляється у фінансовому звіті компанії за перший квартал 2013 року.

За даними компанії, головним чинником збитковості компанії в 2012 році стали фінансові витрати на виплату відсоткового доходу за облігаціями компанії і відсотків за кредитами.

Дохід компанії ЕСУ (з ПДВ) за звітний період становив майже 29,35 млн грн (чистий дохід - 24,46 млн грн), що на 15% нижче, ніж за аналогічний період 2012 року.

Водночас 18,3% доходів компанії припало на послуги з будівництва базових станцій мобільного зв'язку, 56,6% - на послуги з технічної підтримки мережі мобільного зв'язку, 19,2% - на послуги з модернізації мережі зв'язку.

Як повідомляв УНІАН, компанія «ЕСУ» у 2011 році збільшила статутний фонд майже у 480 разів - до більш ніж 4,8 млрд грн з 10,1 млн грн. Компанія випустила і розмістила серед українських банків у травні-червні 2011 року облігації (серії А і В) на загальну суму понад 4,2 млрд грн: серії А - понад 2,243 млн шт. на загальну суму понад 2,243 млрд грн, серії В - 2 млн шт. на загальну суму 2 млрд грн.

29 березня 2013 року збори учасників ЕСУ прийняли рішення про здійснення закритого (приватного) розміщення облігацій серії С загальною кількістю понад 4,61 млн шт. (номінальна вартість 1 облігації - 1 тис. грн). Загальна номінальна вартість всього випуску облігацій становить понад 4,610 млрд грн. Метою емісії облігацій є використання фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій, на рефінансування поточної заборгованості за кредитами та іншими фінансовими зобов'язаннями. Дата початку періоду укладання договорів з першими власниками облігацій - 24 квітня 2013 року, дата закінчення періоду укладання договорів з першими власниками облігацій - 21 червня 2013 року.

До переліку осіб, серед яких емітент має намір розмістити облігації, входить 31 установа: «Державний експортно-імпортний банк України», «Укргазбанк», «Державний ощадний банк України», «Родовід банк», «Укрсиббанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Перший Український Міжнародний банк», «Акціонерний комерційний банк «Київ», «Апекс-банк», «Укрсоцбанк», «Унікредит Банк», «Ерсте банк», «БТА Банк», «Банк Петрокоммерц - Україна», «Брокбізнесбанк», Національний банк України, «Інвестиційний Капітал Україна», «Сучасні Фінансові Інструменти», «Український фондовий центр», «Фідобанк», «Банк «Форум», «Кредитпромбанк», «Комерційний банк «Хрещатик», «Сведбанк», «Фінбанк», «Трійка діалог Україна», «АРТА цінні папери», «Дельта Банк», «Український Бізнес Банк», «Укртелеком», «Банк 3/4».

Довідка УНІАН. ТОВ «ЕСУ» створено в 2005 році під назвою RBScom. У 2006 році після приходу австрійського інвестиційного фонду EPIC компанія змінила назву на EPIC Services Ukraine або, скорочено, ESU/ЕСУ (компанія повністю належить австрійській компанії EPIC через офшорну кіпрську компанію UA TELECOMINVEST LIMITED). ЕСУ володіє 92,79% акцій «Укртелекому».

«Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України (більше 9,4 млн абонентів), компанія також є лідером ринку Інтернет (більше 1,4 млн абонентів), володіє оператором мобільного зв'язку «ТриМоб». Дохід компанії (з ПДВ) в 2012 році становив понад 8,2 млрд грн.