«Укрзалізниця» з 26 травня запускає потяг «Інтерсіті» за маршрутом Київ - Тернопіль

Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця» із запровадженням нового графіка руху пасажирських потягів на 2013-2014 роки з 26 травня запускає потяг «Інтерсіті» за маршрутом Київ - Тернопіль.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі «Укрзалізниці».

"Для формування потяга використовується склад з вагонів із місцями для сидіння з локомотивною тягою виробництва Крюківського вагонобудівного заводу", повідомили в прес-службі, уточнивши, що оскільки його маршрутна швидкість становитиме понад 80 км/год, потягові присвоєна категорія «Інтерсіті».

Згідно з повідомленням, потяг №159/160 Київ – Тернопіль відправлятиметься з Києва о 16:00, прибуватиме до Тернополя о 21:54. З Тернополя потяг відправлятиметься о 23:14, а прибуватиме до Києва о 05:11.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» об'єднує Донецьку, Львівську, Одеську, Південну, Південно-Західну і Придніпровську залізниці, а також підприємства і організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.