«Укрзалізниця» збільшила відправлення вантажів з використанням уніфікованої накладної в 3,2 разу

Залізниці України в січні-березні 2013 року збільшили відправлення вантажів з використанням уніфікованої накладної ЦІМ/СМГС в 3,2 разу - до 13,4 тис. з 4,15 тис. за аналогічний період минулого року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, за вказаний період за уніфікованою накладною було здійснено 8,14 тис. відправлень на експорт (з них 1335 - контейнерних, 6803 - вагонних) і 293 відправлення на імпорт (з них 247 - контейнерних, 46 - вагонних).

Водночас у транзитному сполученні з використанням уніфікованої накладної здійснено 4,975 тис. відправлень (з них 2364 - контейнерних, 2611 - вагонних).

"Збільшення кількості відправлень вантажів у міжнародному сполученні з використанням уніфікованого перевізного документа для країн з різним транспортним правом сприяє підвищенню конкурентоспроможності залізничного транспорту, поглибленню міжнародної інтеграції транспортної системи України, є однією з передумов економічного зростання", - зазначили в прес-службі, пояснивши, що спрощення умов перевезення вантажів і перехід на електронний документооборот сприяє збільшенню вантажопотоків, у тому числі транзитних, територією України.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в 2012 році здійснили 35,2 тис. відправлень вантажів з використанням уніфікованої накладної ЦІМ/СМГС, в тому числі понад 12 тис. - транзитом по території України.

Довідка УНІАН. Перевізний документ - уніфікована накладна ЦІМ/СМГС зближує дві правові транспортні системи Сходу і Заходу, оскільки в міжнародному вантажному сполученні діють різні правові системи з перевезення вантажів (ЦІМ і СМГС).

Використання уніфікованої накладної спрощує процедуру перетину кордону, прискорює рух вантажів через кордон, забезпечує правові гарантії клієнтам при перевезеннях вантажів залізничним транспортом з країн Європи до країн Азії, підвищує ефективність товарообороту, покращує якість обслуговування та зменшує транспортні витрати вантажовідправників.

Рішення про впровадження єдиної накладної ЦІМ/СМГС було прийняте на 34-й сесії Наради міністрів транспорту Організації співробітництва залізниць (ОСЗ) 13-15 червня 2006 року в Софії.