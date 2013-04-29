Південна залізниця в 2012 році скоротила прибуток майже на 46%

Державне підприємство «Південна залізниця» (ПЗ) за підсумками 2012 року скоротило чистий прибуток на 45,75% - до 62,438 млн грн з 115 млн грн у 2011 році.

Про це повідомляється у фінансовому звіті Південної залізниці, розміщеному в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, у 2012 році виручка компанії в порівнянні з попереднім роком збільшилася на 1,4% - до 8 млрд грн з 7,9 млрд грн.

До того ж собівартість реалізованих послуг підприємства в 2012 році збільшилася на 9% - до 6,5 млрд грн з 6 млрд грн у 2011 році.

Валовий прибуток Південної залізниці за підсумками 2012 року скоротилася на 28% - до 833 млн грн з 1,15 млрд грн у 2011 році.

Довідка УНІАН. Південна залізниця одна з найстаріших залізниць України. Протяжність її становить понад 3000 км, розгорнута довжина головних колій становить понад 4000 км. Географічне положення і конфігурація напрямків і ділянок дороги визначає її велике транзитне значення. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 млн осіб.