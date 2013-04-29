На травневі та великодні свята навколо Києва запустять ретропотяг

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) протягом травневих і великодніх свят запрошує всіх бажаючих на оглядову поїздку навколо Києва на ретропотязі, повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, екскурсійний поїзд відправлятиметься з першої платформи вокзалу станції Київ-Пасажирський 1-6, 9-12, 18 і 25 травня о 14:31.

"Зараз легенда залізничного транспорту здійснила понад 80 рейсів, а пасажирами стали понад 4 тис. осіб", - повідомили в прес-службі.

Після закінчення екскурсійної поїздки пасажири з проїзним квитком ретропотягу зможуть відвідати виставковий майданчик, присвячений історії рухомого складу, який знаходиться на 14-й колії ст. Київ-Пасажирський.

Як повідомляв УНІАН, Південно-Західна залізниця спільно з комунальним підприємством «Київпастранс» з січня 2011 року реалізує проект міської електрички.

У 2012 році Південно-Західна залізниця перевезла 146,7 млн. пасажирів.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Близько 20% основних виробничих фондів "Укрзалізниці" знаходиться у веденні залізниці.

Південно-Західна залізниця посідає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсязі вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ.