"Укрзалізниця" збільшила перевезення вантажів у контейнерах

Залізниці України в січні-березні 2013 року збільшили обсяг вантажоперевезень в контейнерах по території України на 8%, повідомили УНІАН у прес-службі "Укрзалізниці".

До того ж у всіх видах сполучень залізниці у січні-березні поточного року перевезли 45,593 тис. контейнерів, що на 9 контейнерів менше, ніж у січні-березні 2012 року.

"Це свідчить про більш ефективне використання контейнерів: завантаження їх до максимального вантажопідйому", - повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, в I кварталі 2013 року територією України у складі контейнерних поїздів перевезено 12,695 тис. контейнерів.

Зокрема по території України курсує 14 контейнерних поїздів, при цьому перевезення контейнерів у складі контейнерних поїздів становить 40% від загального обсягу перевезених контейнерів територією України.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в січні-березні 2013 року скоротили внутрішні вантажоперевезення в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року на 4,5% - до 49,8 млн тонн з 52,1 млн тонн.