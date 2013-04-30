«Укрзалізниця» у 1-му кварталі перевезла понад 21 млн тонн залізної та марганцевої руди

Українські залізниці в 1-му кварталі 2013 року перевезли понад 21 млн тонн залізної та марганцевої руди, повідомили УНІАН у прес-службі "Укрзалізниці".

Згідно з повідомленням, у I кварталі поточного року у внутрішньодержавному сполученні перевезено 9,2 млн тонн руди залізної і марганцевої, що становить 18,5% від обсягів внутрішніх вантажів. «Це на 390,8 тис. тонн, або 4,1%, менше, ніж за аналогічний період минулого року», - сказано в повідомленні.

До того ж у прес-службі пояснили, що зниження обсягів відбулося переважно через зменшення попиту на залізорудну сировину у зв'язку зі скороченням виробництва металургійних підприємств.

Імпорт залізорудних вантажів збільшився на 288,1 тис. тонн, або на 41,7%, - до 978,3 тис. тонн.

На експорт залізничним транспортом було перевезено 9,621 млн тонн руди залізної і марганцевої, що більше у порівнянні з першим кварталом 2012 року на 1458 тис. тонн, або на 17,9%.

«Руда переважно транспортується через морські торгові порти України в Китай (50%), а також через західні прикордонні переходи в Чехію, Польщу, Словаччину», - сказано в повідомленні.

Обсяги транзитних перевезень залізної руди в I кварталі скоротилися на 6,5% (142 тис. тонн) - до 2,053 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в січні-березні 2013 року скоротили внутрішні вантажоперевезення в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року на 4,5% - до 49,8 млн тонн з 52,1 млн тонн.

"Укрзалізниця" в I кварталі збільшила перевезення вантажів у контейнерах по території України на 8%.