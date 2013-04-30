Південна залізниця модернізувала ділянку швидкісного руху Нова Баварія - Люботин

Південна залізниця (ПдЗ) закінчила модернізацію верхньої будови колії ділянки швидкісного руху Нова Баварія - Люботин (напрямок Харків - Полтава).

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПдЗ, на цій ділянці курсують пасажирські потяги київського, сумського і кременчуцького напрямків, серед них швидкісні «Інтерсіті+», а також вантажні, що прямують, зокрема, з Куп'янська до Кременчука і далі до чорноморських портів.

Роботи виконані Основ'янською колійною машинною станцією №39. Залізничники уклали 16 км безстикової колiї.

Фахівці Основ'янській КМС-39 працювали спільно з колегами Лозівської, Харківської та Люботинської дистанцій колії. За зміну колійники укладали в середньому 1500 метрів нової рейко-решітки. На допомогу їм були надані колійні машини важкого типу Полтавського центру механізації колійних робіт.

Для забезпечення безпеки руху на цій ділянці торік харківські колійники перезакріпили усі ланцюги непарної колії, повністю змінивши кріплення. Для проведення всіх ремонтних робіт було заплановано довгострокове «вікно» в 25 днів (з 2-го по 26 квітня) і закрито перегін непарної колії двоколійного ділянки Нова Баварія - Люботин.