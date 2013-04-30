Понад 6 тисяч залізничників у 1-му кварталі підвищили свою кваліфікацію

Залізниці в 1-му кварталі 2013 року сприяли підвищенню кваліфікації понад 6 тис. фахівців, повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці».

«Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації робочих кадрів здійснюється в 11 галузевих професійно-технічних навчальних закладах», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, у I кварталі 2013 року було підготовлено 496 працівників галузі робітничих спеціальностей, перепідготовлено — 1,554 тис. робітників і підвищили кваліфікацію 6,359 тис. залізничників. Зокрема, за довгостроковими програмами на базі вищих навчальних закладів підвищили кваліфікацію 1725 працівників керівного складу залізниць, за програмами тематичних короткострокових семінарів і курсів підвищили кваліфікацію 4,266 тис. залізничників.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році в галузевих професійно-технічних навчальних закладах пройшли перепідготовку майже 8 тис. робітників, з них 3,9 тис. осіб - у навчальних закладах. Згідно з вимогами чинного законодавства підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації працівників для потреб галузі проводиться за рахунок підприємств-роботодавців з наданням відповідних соціальних гарантій, встановлених законодавством під час навчання.