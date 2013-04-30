Польська PKP Intercity з червня вводить нові знижки на квитки

Варшава. Найбільший у Польщі залізничний пасажирський перевізник між великими містами компанія PKP Intercity з червня цього року вводить нові знижки на квитки, які досягатимуть 60%, пише Gazeta Wyborcza.

Компанія, яку контролює держава, планує продавати квитки на деяких ділянках, які найменше завантажені, намагаючись переконати водіїв машин користуватися її послугами.

"Деякі квитки будуть дешевші наполовину, а деякі навіть на 2/3! Продажі почнуться з червня. Це буде так званий квиток на конкретну ділянку. По всій країні буде більше 10 таких трас", - пише видання.

Серед них газета називає траси з Познані до Гдині, Щечина і Вроцлава, відзначаючи, що найбільше подешевшають квитки на дорожчі потяги.

"Квиток другого класу на експрес до Щечина коштує зараз більше 30 дол. З червня його ціна становитиме близько 15 дол. Ціна експресу з Познані до Вроцлава знизиться до 19 дол. з 30 дол.", - написала газета.

Найбільше зможуть заощадити ті, хто їде з Познані до Гдині, заплативши 14 дол. замість 40 дол.

Газета зазначає, що знижки будуть поширюватися також на найдешевші потяги, які курсують на цих трасах під маркою TLK.

PKP IC також зберегла пільгові квитки на цих маршрутах (для школярів і студентів), яким поїздка коштуватиме ще дешевше.

Довідка УНІАН. PKP Intercity входить до державного холдингу РКР, який польська влада створила в 2001 році для реструктуризації та підготовки до приватизації залізничних компаній, що входять до нього. Компанія з урахуванням протяжності трас залишається найбільшим перевізником в 38-мільйонній Польщі, але її частка торік скоротилася до 44% з 45,5% в 2011 році. У 2012 році компанія перевезла понад 30 млн пасажирів, отримавши близько 3 млн дол. збитків.