Польська PKP PLK почне модернізацію шляху від Любліна до Варшави в 2016 році

Варшава. Польська державна компанія PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., що управляє всією залізничною інфраструктурою в країні, розпочне модернізацію колії на маршруті Люблін - Варшава, що дозволить скоротити поїздку до 1,5 години з нинішніх 2,5 години, в 2016 році.

Про це пише Gazeta Wyborcza, відзначаючи, що PKP PLK вже обрала компанію, яка підготує всю необхідну документацію з цього проекту.

Газета пише, що ця ділянка є частиною великої залізничної лінії № 7, яка проходить від столиці Польщі до кордону з Україною в Дорогуську.

За даними видання, реконструкція всієї ділянки може початися після 2020 року.

PKP PLK може розпочати ці роботи після того, як отримає кошти від Євросоюзу в рамках нового бюджету на 2014-2020 роки.

Довідка УНІАН. Компанія PKP PLK, яка входить до державного холдингу РКР, відповідає за утримання і реконструкцію залізничних колій, а також розробляє розклад потягів та регулює їх маршрути.

Компанія є найзбитковішою з усіх, що входять до холдингу, через значну заборгованість перед нею з боку інших компаній, які експлуатують залізничну мережу.

У 2012 році PKP PLK збільшила чистий збиток до понад 225 млн дол. з майже 190 млн дол. в 2011 році і 140 млн дол. і 110 млн дол. відповідно двома роками раніше.