Fitch присвоїло «Лемтранс» рейтинг «В» зі стабільним прогнозом

Рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло українському операторові вантажних залізничних перевезень «Лемтранс» рейтинг дефолту на рівні «В», прогноз - стабільний, йдеться в повідомленні агентства, переданому УНІАН.

«Fitch очікує, що «Лемтранс» генеруватиме значні грошові потоки від операційної діяльності в 2013-2015 роках, перевищивши результати, досягнуті в 2011-2012 роках, і що її EBITDA перевищить рівень 2012 року за рахунок скорочення в 2013 році непрофільних активів з низьким рівнем прибутку», - сказано в повідомленні агентства.

Також аналітики агентства зазначають, що «Лемтранс» підтримує свою позицію найбільшого приватного оператора вагонів в Україні з 15,288 тис. одиниць рухомого складу та 18% часткою ринку. Однак тісна співпраця з ДТЕК і «Метінвест», яка забезпечує 75% прибутку «Лемтранс», а також тривалий термін погашення короткострокових кредитів обмежують рейтинги компанії.

Як повідомляв УНІАН, раніше рейтингове агентство Standard & Poor's присвоїло операторові вантажних залізничних перевезень «Лемтранс» і його холдинговій компанії Lemtrans Ltd рейтинг «В» з негативним прогнозом.

Довідка УНІАН. ТОВ «Лемтранс» - найбільша в Україні приватна транспортно-експедиторська компанія, що надає повний комплекс послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом. «Лемтранс» експлуатує понад 12 тис. одиниць рухомого складу.

У 2011 році «Лемтранс» перевіз понад 40 млн тонн вантажів.

У жовтні 2012 року Група СКМ, що належить українському бізнесменові Рінату Ахметову, збільшила свою частку в статутному капіталі «Лемтранс» до 100%, завдяки чому «Лемтранс» дозволить стабільно забезпечувати групу СКМ як найбільшого вантажовідправника рухомим складом.