У КМДА кажуть, що метро на Троєщину почнуть будувати на День Києва

Київська міська державна адміністрація розраховує, що роботи з будівництва четвертої гілки метро у напрямку житлового масиву “Троєщина” розпочнуться 25 травня, на День Києва

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Анатолій Голубченко журналістам під час брифінгу.

“Я маю надію, що десь 25 травня ми почнемо роботи, як раз на День Києва ми почнемо будувати нову четверту гілку метрополітену на Троєщину”, - сказав А.Голубченко.

Він зазначив, що перші будівельні роботи почнуться від станції метро “Глибочицька” на правому березі Дніпра.

Він також підкреслив, що для виконання цих робіт тендер проводити не потрібно, тому їх віддали на виконання “Київметробуду”.

Водночас А.Голубченко зазначив, що головний підрядник даного проекту ще не визначений.