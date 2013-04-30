Київська дитяча залізниця відкрила 60-й сезон

У вівторок, 30 квітня, Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) відкрила 60-й сезон Київської дитячої залізниці, передає кореспондент УНІАН, присутній на події.

«Сьогодні ми відкрили ювілейний, 60-й сезон, щорічно на початку травня ми відкриваємо практичне навчання на Київській дитячій залізниці», - сказав начальник ПЗЗ Олексій Кривопішин.

Він зазначив, що взимку діти проходять теоретичне навчання робочим професіям, таким як машиністи, провідники, чергові по станції, диспетчери потягів, квиткові касири тощо.

«Взимку дітки вчаться в школі - понад 400 осіб у 12 школах Києва, й наші фахівці читають загальний курс залізниці та спеціальні дисципліни, а сьогодні всі займаються робочими професіями - справжні дитячі машиністи, провідники, чергові по станції, диспетчери потягів, квиткові касири та інші», - зазначив О.Кривопішин.

Він підкреслив, що вся теорія, яку було начитано протягом зими, закріплюється влітку, коли діти проходять повний курс практики.

«Це справжня дорога й локомотиви, 2 тепловози, вузька колія, все стандартно, нормальне навчання, тільки вузька колія», - сказав О.Кривопішин.

Начальник ПЗЗ зазначив, що зараз з'явилася нова програма навчання дітей, де навчають на програмістів, математиків, електронників.

«Навчання ніскільки не коштує, всі витрати бере на себе Південно-Західна залізниця, - сказав О.Кривопішин. - Багато хто з дітей освоює професію та йде навчатися в техучилище, і потім поповнюють лави залізничників ПЗЗ».

При цьому він відзначив, що обмежень за кількістю немає, головне, щоб були бажаючі.

«Цього року навчалися 435 осіб, залізниця дисциплінує - це підвищена небезпека, є особливі правила поведінки, діти з раннього віку звикають до дисципліни», - уточнив О.Кривопішин.

Начальник Південно-Західної залізниці пообіцяв до 1 червня дітям ще один тепловоз. «До першого червня у вас буде ще один тепловоз», - сказав він.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, О.Кривопішин повідомив, що щорічно витрати на утримання Київської дитячої залізниці становлять близько 1,5 млн грн.

«Щорічні витрати на утримання становлять приблизно 1,5 млн грн і всі витрати бере на себе Південно-Західна залізниця», - зазначив він.

Довідка УНІАН. Довжина дитячої залізниці становить 2,5 км. На дитячій залізниці розташовано дві станції «Вишенька» і «Яблунька». Крім того, на Київській дитячій залізниці розташовано віадук висотою 20 метрів і довжиною 100 метрів, а також 7 стрілочних переводів. Потяг, який курсує дитячою залізницею, складається з 2 тепловозів серії ТУ-7 і 1 паровоза ГР-336, а також 3 пасажирських вагонів.

Київську дитячу залізницю було відкрито 2 серпня 1953 року.

За 60 років на малій дитячій залізниці пройшли навчання за робочими професіями залізничного транспорту (машиніст тепловоза, помічник машиніста тепловоза, черговий по залізничній станції, диспетчер потяга, квитковий касир, провідник пасажирського вагону, оглядач вагонів, монтер колії) всього понад 30 тис. вихованців. Із них майже 2 тис. осіб пов'язали свою трудову діяльність із залізничною галуззю.