Другу чергу транспортної розв'язки на Поштовій площі здадуть до Дня Конституції

Завершення другої черги будівництва транспортної розв’язки на Поштовій площі планується до Дня Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконувач обов’язкыв першого заступника голови КМДА Анатолій Голубченко журналістам у міськадміністрації.

“До Дня Конституції ми зробимо підземні проїзди, буде ліва естакада і частина прилеглої території буде оздоблена”, - сказав чиновник.

Він зазначив, що місто отримало на будівництво транспортної розв’язки 50 млн грн і ще 50 млн грн уряд перерахує найближчим часом.

“Я особисто розмовляв із міністром фінансів. Він пообіцяв після 12-го кошти перерахувати. Це мало, але вони необхідні, щоб виконати роботи у терміни”, - сказав А.Голубченко.

Він нагадав, що першу чергу будівництва місто планує здати до Дня Києва, а завершити будівництво в цілому планують до кінця жовтня поточного року.

Як повідомляв УНІАН,реконструкцію розв’язки на Поштовій площі розпочали у 2012 році з метою поліпшення транспортної схеми цього вузла та збільшення його пропускної спроможності. Після завершення реконструкції пропускна спроможність розв’язки збільшиться до 110 тис. авт/добу (до початку робіт було 85 тис. авт/добу). Буде забезпечено безперервний рух автотранспорту вулицею Набережно-Хрещатицька та Набережним шосе в обох напрямках.

9 квітня голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов висловив сподівання, що повністю реконструкція Поштової площі буде завершена до Дня Незалежності України.