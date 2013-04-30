Авіакомпанія МАУ поповнила флот 6 літаками

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» в рамках реалізації програми оновлення та розширення флоту в березні поповнила парк літаком Boeing 737-500, а в квітні - трьома літаками Boeing 737-500, 1 літаком Boeing 737-300 і 1 літаком Embraer-190.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МАУ.

Літаки, як повідомляється, поставлені на умовах операційного лізингу, пройшли офіційну процедуру реєстрації в Україні та отримали реєстраційні номери: літаки Boeing 737-500 - UR-GBB, UR-GBC, UR-GBE, UR-GBF, літак Boeing 737-300 - UR-GBD і літак Embraer-190 - UR-EMA. Таким чином, флот авіакомпанії складається з 26 літаків виробництва концерну Boeing і 1 літака Embraer-190, пасажирська місткість авіакомпанії збільшилася майже на 700 крісел.

Виконавчий віце-президент МАУ зі стратегії та розвитку Євген Трескунов з цього приводу зазначив: «Реалізація бізнес-моделі мережевого авіаперевізника з розкладом рейсів, що забезпечує оптимальні двосторонні стикування рейсів МАУ між сходом і заходом, північчю і півднем у Київському Міжнародному аеропорту «Бориспіль», ставлять перед МАУ нові завдання з розширення та оновлення парку».

За словами Є.Трескунова, отримання 6 нових повітряних суден у березні-квітні 2013 року - це черговий крок на шляху становлення МАУ як флагмана української авіаційної галузі, що обслуговує розгалужену мережу маршрутів і виконує важливу соціально-економічну місію для нашої країни.

У прес-службі авіакомпанії повідомили, що МАУ експлуатує літаки Boeing з моменту свого заснування в 1992 році і сьогодні є найбільшим в Центральній і Східній Європі оператором повітряних суден сімейства Boeing. «МАУ також єдина в Україні авіакомпанія, яка самостійно здійснює всі види техобслуговування і ремонту літаків Boeing. У найближчих планах авіакомпанії - поповнення флоту літаками нового покоління: двома Boeing 737-800 і ще одним Embraer-190 у травні 2013 року», - підкреслили в прес-службі.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» - одна з провідних українських авіакомпаній. 100% акцій компанії знаходяться у приватній власності.

Базовим аеропортом МАУ є Міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

Авіакомпанія здійснює рейси до столиці і ключових міст Європи, Азії, Африки та СНД, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.