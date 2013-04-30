Завтра у центрі Києва буде частково перекрито рух транспорту

Завтра, 1 травня, у Києві у зв’язку з проведенням масових заходів, передбачається перекриття руху транспорту.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю УДАІ Києва.

Зокрема, з 09.00 до 14.00 години буде перекрито рух усіх видів транспорту на вулиці Хрещатик (від вулиці Скоропадського до Європейської площі); на Володимирському проїзді (від Європейської площі до Боричевого Току); на вулиці Грушевського (від Арсенальної площі до Петрівської алеї); на бульварі Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик).

Державтоінспекція радить водіям бути уважними, неухильно дотримуватися сигналів регулювальників, вимог дорожніх знаків, і передусім тимчасово встановлених, а також не залишати транспорт у невстановлених місцях.