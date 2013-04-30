З 1 травня МАУ відкриває прямий рейс Одеса - Стамбул

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» з 1 травня відкриває прямі регулярні рейси за маршрутом Одеса – Стамбул – Одеса, які виконуватимуться щодня на сучасних літаках «Боїнг–737» із двома класами обслуговування – бізнес і економічним. Про це УНІАН повідомили в прес-службі авіакомпанії.

Виліт з Одеси орієнтовно здійснюватиметься об 11.45 за київським часом, а зі Стамбула – о 14.15 за місцевим часом.

Корпоративний прес-секретар МАУ Євгенія Сацька з цього приводу зазначила: «Новий прямий регулярний рейс за маршрутом Одеса – Стамбул стане приємним сюрпризом для мандрівників, які ще не встигли забронювати тур на травневі свята».

За словами Є.Сацької, авіакомпанія постаралася зробити час вильоту й прибуття рейсу максимально комфортним для пасажирів. «Так, мандрівники, які прибувають до найбільшого турецького міста в післяобідній час, зможуть відразу ж заселятися в готелі й починати туристичну програму», - цитує прес-служба Є.Сацьку.

В авіакомпанії також зазначили, що рейс до Стамбула – не єдиний новий напрямок, який пропонує МАУ одеським мандрівникам. «Наприкінці березня було відкрито рейси за маршрутом Одеса – Тель-Авів, а влітку географія польотів МАУ з Одеси розшириться за рахунок початку виконання прямих польотів до Єревана і Баку. Квитки на вказані напрямки вже в продажу в усіх туристичних агентствах Одеси, а також на сайті авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», - нагадали в прес-службі.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – одна з провідних українських авіакомпаній. 100% акцій компанії знаходяться в приватній власності.

Базовим аеропортом МАУ є Міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

Авіакомпанія здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки та СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 містах світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень. У рамках реалізації програми оновлення й розширення флоту авіакомпанія в березні-квітні поповнила флот 6 літаками, збільшивши його до 27 суден.