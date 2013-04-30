«Київавтодор» обіцяє активізувати ремонт доріг під час травневих свят

Під час травневих свят комунальна корпорація «Київавтодор» планує активізувати роботи з ремонту доріг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, темпи ремонтних робіт у святкові дні не зменшуватимуть, а навпаки – збільшать, оскільки дорожній рух в місті буде менш інтенсивним. Працюватимуть ремонтні бригади без вихідних (за винятком 5 та 9 травня).

Зокрема, з 11.00 1 травня до 23.00 4 травня в рамках реалізації проекту з реконструкції проспекту Перемоги заплановано виконати роботи з укладення асфальтобетонного покриття проїжджої частини. В результаті виконання робіт рух автотранспорту на ділянці від межі Києва до Кільцевої дороги (в напрямку в’їзду в місто) буде повністю обмежено. Рух транспорту здійснюватиметься смугою зустрічного руху.

2 травня корпорацією заплановано відремонтувати 2,5 тис. квадратних метрів асфальтобетонного покриття проїжджої частини на вул. Хорива. В результаті виконання робіт рух автотранспорту на ділянці від вул. Константинівської до вул. Житньоторзька буде повністю обмежено.

Загалом у період з 1 до 4 травня 2013 р. підприємствами корпорації «Київавтодор» у рамках виконання робіт з ліквідації ямковості на вулично-дорожній мережі міста заплановано виконати роботи з ремонту близько 20 тис. кв. метрів асфальтобетонного покриття проїжджих частин без обмеження руху транспорту. Для виконання вищеназваних робіт передбачено залучити 32 бригади (242 осіб) та близько 180 одиниць техніки.

Крім того, продовжуватимуться роботи зі встановлення бортового каменю на Хрещатику.