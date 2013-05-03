У Харкові новий сезон відкрила дитяча залізниця

У Харкові відбулося урочисте відкриття руху поїздів на дитячій залізниці «Мала Південна» Південної залізниці. Відкриття присвячене 70-річчю визволення міста Харкова та області від німецько-фашистських загарбників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Південної залізниці, в урочистій церемонії відкриття руху потягів, яка пройшла 1 травня, взяли участь начальник Південної залізниці Олександр Філатов, народний депутат України, колишній начальник Південної залізниці Віктор Остапчук, начальник УМВС на Південній залізниці Андрій Мельниченко та представники місцевої влади.

Почесні гості здійснили першу поїздку на поїзді, яким управляли вихованці «Малої Південної». Також під час свята пройшов концерт за участю творчих колективів.

Філатов та Остапчук нагородили цінними подарунками переможців конкурсів дитячого малюнка «Наша творчість - тобі Україно!» та професійної майстерності серед вихованців «Мала Південна».

Ректор Української державної академії залізничного транспорту Микола Данько вручив кращим випускникам дитячої залізниці іменні запрошення для складання вступних екзаменів до вишу.

Довідка УНІАН. Дитяча залізниця «Мала Південна» - центр виховання і підготовки майбутніх професійних кадрів Південної залізниці. Дитячу залізницю відкрито 8 листопада 1940 року з ініціативи гуртківців лабораторії залізничного моделювання при Харківському Палаці піонерів. Під час Великої Вітчизняної війни Малу Південну було повністю зруйновано. Друге її народження відбулося 5 серпня 1945 року, коли залізницю було реконструйовано. Дорослий квиток на проїзд у поїзді коштує 3 грн, дитячий - 1,5 грн. Загальна довжина колії дитячої залізниці - 3,6 км. Діють дві станції - Парк і Лісопарк, а також зупинна платформа «Меморіал». Рухомий склад дитячої залізниці - це два поїзди «Україна» та «Юність Південної», які складаються з 6 вагонів, та два тепловози.

На дитячій залізниці працює більше 70 гуртків юних залізничників, у яких займається понад 1100 школярів, за 11 основними спеціальностями залізничного транспорту. У гуртках дитячої залізниці пройшли навчання понад 70 тисяч школярів, більшість з яких назавжди пов'язали своє життя із залізницею.