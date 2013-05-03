Збільшилась кількість випадків несанкціонованих втручань в роботу залізничного транспорту

Упродовж травневих вихідних 1-2 травня збільшилася кількість випадків несанкціонованих втручань в роботу залізничного транспорту.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі «Укрзалізниці».

Так, за даними прес-центрі, 1 травня на перегоні Підволочиськ – Волочиськ Південно-Західної залізниці виникло зняття напруги в контактній мережі через те, що 9 ізоляторів на опорі контактної мережі було розбито сторонніми особами.

2 травня на станція Косарі Одеської залізниці невідомі особи умисно пошкодили стрілку, вклавши два камені між лівим вістряком і рамною рейкою. Вантажний поїзд було затримано на 34 хв.

Того ж дня на станції Ходовичі Львівської залізниці, на під’їзній колії «Стрийського кар’єрного управління» невідомими особами викрадено: 146 клемних болтів з гайками, 146 клем, 146 шайб двохвиткових, 18 закладних болтів із гайками, 30 шайб двохвиткових та 12 гайок.

В ніч з 2 на 3 травня на перегоні Кодима – Абамеликове Одеської залізниці під час слідування поїзду №2941 прохідний світлофор №7 сигналізував червоним світлом. Під час огляду виявлено, що біля прохідного світлофора №5 невідомими особами була вчинена спроба викрадення дросель-трансформатора (відкрученні болти, знята кришка, перерізані проводи сигнальної обмотки). Поїзд затримано на 40 хвилин, йдеться в повідомленні.

«По кожному з випадків ведеться розслідування, адже злочини на залізниці не лише завдають матеріальні збитки державному підприємству, але й можуть призвести до затримки поїздів чи аварійної ситуації на залізничному транспорті», - підкреслили в «Укрзалізниці».