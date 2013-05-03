З 26 травня між Україною і Молдовою курсуватиме новий залізничний експрес Кишинів-Одеса

З 26 травня між Україною і Молдовою курсуватиме новий міжнародний залізничний експрес Кишинів-Одеса.

Про це УНІАН повідомили в управлінні Одеської залізниці.

Як повідомили в управлінні, 1 травня пасажирський поїзд-експрес Кишинів-Одеса здійснив перший пробний рейс за названим маршрутом і успішно прибув до Одеси.

«Після прибуття на залізничний вокзал «Одеса-Головна» ешелон був проінспектований нашими фахівцями. Особливих відхилень не виявлено, зауваження практично відсутні», - сказали в управлінні.

Після капітальної модернізації поїзда, проведеної в 2013 році, він став практично новим. Зокрема, всі вагони обладнано кондиціонерами, автоматизованою системою інформування пасажирів, а також спеціальними опціями для людей з обмеженими можливостями.

Модернізацію виконано фахівцями заводу «Remar» (місто Пашкань, Румунія). Вартість - 2,3 млн. євро.

Згідно з попереднім розкладом, експрес курсуватиме щодня. Відправлення з Кишинева о 7.35,прибуття до Одеси о 12.18. У зворотному напрямку - від'їзд о 16.48, прибуття до Кишинева о 21.44.

Уточнюється, що впродовж двох тижнів українська і молдавська сторони мають намір остаточно погодити розклад руху і тарифи.