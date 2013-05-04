Дитяча залізниця у Донецьку відкрила новий сезон

У Донецьку в Парку культури і відпочинку Київського району пройшло урочисте відкриття 41-го сезону роботи дитячої залізниці.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Донецької залізниці, унікальність дитячої залізниці полягає в тому, що всі роботи виконують юні залізничники під наглядом інструкторів - до літньої практиці допущено 1157 дітей - учнів 5-11 класів загальноосвітніх шкіл Донецька, Макіївки, Ясинуватої, Волновахи та інших міст Донецької області.

У повідомленні наголошується, що саме в цю зміну юних залізничників вперше за історію малої Донецької залізниці помічником машиніста в локомотивній бригаді стала дівчинка - Анастасія Чоп.

Мала залізниця у Донецьку в травні працюватиме у всі у вихідні дні, а впродовж літа - з четверга по неділю. Вартість дитячого квитка - 5,71 грн, дорослого - 7,61 грн (згідно з приміськими тарифами).

У прес-службі також повідомили, що 1 червня, у День захисту дітей, юні залізничники відкриють польову кухню. Всіх пасажирів будуть годувати кашею з казанка, тушонкою, цукерками та печивом. Крім смачного обіду, в програмі передбачена спортивна естафета.

Довідка УНІАН. Донецька дитяча магістраль розпочала свою роботу 19 травня 1972 року. По ній курсує локомотив з п'ятьма вагонами. Кожен вагон - особливий, різнокольоровий, зі свого тематикою: ретро, космічний, весняний, веселка і розфарбований у кольори футбольного клубу «Шахтар».

Пасажири можуть здійснити 25-хвилинну поїздку за маршрутом ст. Піонерська - ст. Шахтарська. Протяжність маршруту - 2,1 км. За минулий сезон 2012 року було перевезено 19 тис. 562 пасажира - це рекорд за всі роки роботи малої залізниці.

Дитяча залізниця нараховує 77 гуртків у загальноосвітніх школах і чотири факультативних на самій залізниці: краєзнавчий, лінгвістичний, «умілі руки» та комп'ютерний. Діти навчаються за спеціальними комп'ютерними програмами - це загальноосвітній курс, колійне, локомотивне господарство і рух, історія та розвиток залізничного транспорту.